В Украине цены на овощи выше европейских

Скачок цен на овощную продукцию в августе-сентябре т.г., формальным поводом для которого было снижение уровня производства и уменьшение объемов предложения на рынке, удерживает цены на овощную продукцию в Украине на уровне, превышающем цены в ЕС.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), переданному агентству УНИАН.

Как отмечают эксперты, предотвратить подобные проблемы в будущем можно с помощью повышения эффективности производства и усовершенствования инфраструктуры.

По данным Госкомстата, в январе-октябре 2010 г., в сравнении с тем же периодом 2009 г., производство картофеля упало на 6,2%, овощей открытого грунта – на 3,3%. С виду незначительное падение производства сопровождалось более серьезным ростом цен: всего за два месяца – с начала августа до конца сентября – закупочные цены на картофель выросли на 29,6%, а капуста подорожала на 46,7%.

Эксперты отмечают, что причина такой непропорциональности между производственными и ценовыми показателями состоит в структурных проблемах рынка овощей. Например, 95% картофеля производится в хозяйствах населения, которые уже достаточно чутко реагируют на погодные проблемы или даже информационные поводы. Кроме того, увеличение доли сельхозпредприятий не всегда сопровождается внедрением надлежащих технологий, что ведет к колебаниям продуктивности. «Если урожайность картофеля в хозяйствах населения по сравнению с прошлым годом упала на 5,8%, то в сельхозпредприятиях – на 12,4%. В совокупности это привело к тому, что, начиная с августа, цены на овощи поползли вверх», – утверждает эксперт УКАБ Тарас ГАГАЛЮК. Как следствие, сегодня цены в Украине уже превышают европейские: средняя цена капусты белокочанной на отечественных оптовых рынках составляет 4,25 грн. за кг, в то время как в Польше дают 29 евроцентов за кило, а это на 28,5% меньше, чем у нас. По мнению Т.ГАГАЛЮКА, основными причинами такого положения дел являются невысокая эффективность производства овощей в Украине, а также неразвитость инфраструктуры хранения, транспортировки и сбыта.