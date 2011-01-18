Азаров: когда Тимошенко открывает рот, лучше всего закрыть уши

Правительство и Национальный банк Украины не проводили эмиссию гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Николай АЗАРОВ, комментируя заявление лидера партии "Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО относительно эмиссии гривни, проведенной правительством и Нацбанком.

«Давайте говорить точно, это заявляет (относительно эмиссии – УНИАН) не оппозиция, а госпожа ТИМОШЕНКО. Потому что кроме как от ТИМОШЕНКО подобные глупости ни от кого больше не слышал. Я позволю себе высказаться очень резко, поскольку этот человек перешел все элементарные пределы ответственности. Когда она открывает рот, лучше всего закрыть уши, и, по существу, Ю.ТИМОШЕНКО - это недоразумение украинской политики», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, экс-премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО является неподготовленным человеком, чтобы занимать высшие государственные должности, и «чисто случайно оказалась на этих должностях». «То, что она сотворила с экономикой, и то, что мы сейчас вынуждены расхлебывать, это самое ужасное, что можно было сделать для украинского народа», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ отметил, что Нацбанк не проводил абсолютно никакой эмиссии гривни. По словам главы правительства, об этом свидетельствует, прежде всего, монетарные показатели, курс гривни, а также объективные оценки наблюдателей. «Делать такие заявления – это намеренный шаг, политика дестабилизации ситуации, срыв валютного курса, создание трудностей для своей страны. К нашему счастью, взаимному, этой госпоже уже давно никто не верит. И это нас спасает. Потому что если такие безответственные заявления делают уважаемые, знающие эксперты, это потребовало бы серьезных консультаций, серьезной ответной информации», - отметил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, по его словам, вся информация относительно экономических показателей в Украине является абсолютно открытой и ее можно увидеть на сайтах Государственного казначейства, Национального банка и других государственных органов.