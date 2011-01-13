Танкер с серной кислотой перевернулся вверх килем

На участке Рейна близ города Санкт-Гоарс-Хаузена (Sankt Goarshausen) недалеко от знаменитой скалы Лорелеи перевернулся танкер с серной кислотой. Инцидент произошел сегодня рано утром, сообщает агентство AFP. Судно перевозило 2400 тонн серной кислоты.

Представитель полиции заявил, что утечка кислоты пока не произошла, хотя судно находится на плаву вверх килем.

По данным агентства dpa, два члена экипажа спасены, поиски еще двух продолжаются. В операции участвует вертолет, оснащенный инфракрасной камерой для поиска людей. Причины аварии неизвестны.

Танкер, принадлежащий немецкой компании, следовал из Людвигсхафена в Антверпен. Речное сообщение на участке Рейна между Бингеном и Бад-Зальцигом, где произошла авария, временно перекрыто.