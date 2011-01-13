Водитель маршрутки напал на пассажирку

В Севастополе инспекторы ГАИ задержали водителя маршрутного такси, напавшего на пассажирку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Севастополя, к наряду ДПС, осуществлявшему надзор за дорожным движением, с просьбой о помощи обратилась 30-летняя женщина. Как выяснилось, за несколько минут до этого при проезде в маршрутном автобусе у нее возникла конфликтная ситуация с водителем. На остановке женщина хотела рассчитаться за проезд, но предложенная купюра показалась водителю «слишком помятой». Водитель схватил женщину за руку и отбросил ее в салон. При падении женщина ударилась головой, после чего водитель вытолкал пассажирку из салона.

Увидев наряд ГАИ, женщина обратилась за помощью. Инспекторы посадили женщину в патрульный автомобиль и последовали за автобусом на конечную остановку маршрутного такси, где и задержали водителя. На вопрос инспекторов о причине такого поведения водитель лишь пожал плечами, и сказал, что «не выдержали нервы».

Задержанного водителя сотрудники ГАИ доставили в милицию.