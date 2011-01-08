Французская разведка проверит причастность Китая к делу Renault

Французская разведка DCRI (La Direction centrale du renseignement intérieur) проверит причастность властей Китая к промышленному шпионажу технологий автоконцерна Renault. Спецслужбам необходимо выяснить, действительно ли официальный Пекин имел отношение к разразившемуся во Франции шпионскому скандалу. Соответствующее распоряжение дало сегодня правительство, сообщили агентству Reuters представители кабинета министров Франции.

Французское правительство владеет 15% акций Renault.

Накануне стало известно, что французский автопроизводитель серьезно пострадал от промышленного шпионажа, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Как сообщалось, похищена оказалась программа работы электромобиля, на разработку которой партнер Renault по альянсу - японский автоконцерн Nissan успел потратить миллиарды долларов. По словам министра промышлености Эрика Бессона, в свете происходящих событий можно говорить о том, что Париж стоит на пороге "экономической войны".

Несколькими днями ранее руководство Renault отстранило от работы троих топ-менеджеров по подозрению в причастности к краже технологий. Именно они, по неофициальным данным, могли продать информацию о данных технологиях. Известно, что уволенные топ-менеджеры работали над проектами электромобилей.