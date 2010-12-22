Экс-главу Херсонской областной федерации бокса нашли мертвым
18:39, 22 декабря 2010Разное
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На кладбище с огнестрельным ранением
Бывший председатель Херсонской областной федерации бокса Юрий Бородай найден мертвым на кладбище в пригороде Херсона.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в управлении МВД Украины в Херсоне.
По словам источника, труп с огнестрельным ранением обнаружен 21 декабря. Рядом найдено оружие. По предварительной версии, 47-летний боксер покончил жизнь самоубийством.
В 1995 - 2000 г Ю.Бородай возглавлял Херсонскую областную федерацию бокса, а после стал вице-президентом этой же федерации.
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