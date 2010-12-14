Нардепы считают, что ФГИУ до конкурса «определил» покупателя МАУ

Фонд государственного имущества (ФГИ) намерен передать госпакет акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) заранее определенному покупателю без проведения конкурса и по необоснованно низкой цене, что противоречит интересам государства, считают народные депутаты Украины.

В частности, как заявил в комментарии УНИАН народный депутат, первый заместитель комитета Верховной рады по правосудию Юрий КАРМАЗИН, «то, что происходит с «МАУ» - это часть системы, когда приватизация ведется кулуарно и незаконно».

«Цель такой приватизации отнюдь не продать подороже эффективному собственнику. Цель такой приватизации – раздать госпакеты «для своих». Что касается «МАУ», замечу, что для Украины – это стратегический объект. И отдавать его без конкурса нельзя. Это все непрозрачно», - подчеркнул Ю.КАРМАЗИН.

Он сообщил, что отправил запросы относительно незаконной приватизации, которая появилась в последнее время, в СНБО, в Счетную палату и главе специальной контрольной комиссии по приватизации.

В свою очередь народный депутат, глава подкомитета комитета Верховной рады по правосудию Украины Святослав ОЛЕЙНИК отметил, что «в том, что в Украину возвращается закрытая приватизация, как сейчас происходит с «МАУ», ничего удивительного нет. Мы много чего сейчас, к сожалению, возвращаем из прошлого. Того, что было до 2005 года. Тогда были абсолютно не понятные правила приватизации и совершенно непонятные конкурсы и, соответственно, мы имели негативные результаты таких конкурсов». Сейчас это все повторяется, - считает С.ОЛЕЙНИК.

Как сообщалось, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

5 ноября ФГИ объявил о приватизации государственного пакета акций «МАУ». 22 ноября глава ФГИ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять 250 млн. грн.

22 ноября А.РЯБЧЕНКО назвал цену, а также наиболее вероятного покупателя госпакета акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины»: государственная доля в ней может быть продана экс-гендиректору «Аэросвита» Арону МАЙБЕРГУ за 250 млн. грн.

10 декабря авиакомпания «Днипроавиа» в письме на имя главы ФГИ заявила, что готова купить 61,58% акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (Киев) за 516,841 млн. грн. Компания «Днипроавиа» считает единственной возможностью получения справедливой рыночной цены за пакет акций МАУ применение конкурентного способа его продажи. «Считаем целесообразным при приватизации государственного пакета акций авиакомпании МАУ применить такой способ продажи пакета акций, как проведение конкурса с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона», - сказано в письме авиакомпании «Днипроавиа».