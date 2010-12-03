Россию ответственной за Голодомор назначил путинизм при участии многомиллионного совка

Сверхоружие зла Если бы не Виктор Ющенко, память о Голодоморе могли бы замотать окончательно и бесповоротно. Одного этого достаточно, чтобы считать оправданным его президентство. Вообще-то, первым забыл народ, и очень быстро, в моём селе например, — через пару месяцев после того, как закопали (не похоронили!) последнюю жертву из 300 (при населении 1500). Уже в сентябре по вечерам со всех сторон звучали песни, игрались свадьбы. Об этом мне рассказали в 1983 году. Советская власть казалась вечной, на дворе разгуливалась андроповщина, и воспоминания выживших я записывал тайком. «Что же вы за люди?! Как это можно? Ещё ж земля не осела на ямах!» — «А что? Кончилась уборка, наступило время свадеб, радовались, что всё позади, что остались живы. Как не петь?» В голове после этого долго вертелся стишок одного русского поэта районного масштаба:

С уборочной управимся,

Свезём зерно с токов,

И верь: тогда убавится

Число холостяков.

Только через много лет я, кажется, понял, что сумел. Сидел над списком односельчан, обратил внимание на родившихся в 1934 году. И вдруг обожгло: да ведь если бы не пели, не играли свадеб, в Украине — не только в моём селе, а во всей Украине! — не было бы ни одного человека 1934-го, 35, 36-го годов рождения! А их до сих пор вон сколько...

Народ знал своё дело: выживать и восполнять убыль.

Коллективизация, несмотря на беспримерное насилие, на гениальную пропаганду, двигалась со скрипом. К чести украинцев, они сопротивлялись. Убивали партийцев, комсомольцев, чекистов, рядовых исполнителей-энтузиастов. Уже это свидетельствует, что были и желающие колхозов — беднота, романтическая часть молодёжи. По существу, продолжалась гражданская война. Победа в ней не была предрешена. Голодомор стал оружием, сверхоружием советской власти. Но первыми погибли, между прочим, её беспорточные активисты. За что боролись, на то и напоролись: народец был несуразный, бесхозяйственный, не любил и не умел работать, никогда не умел выживать — только побираться, ну, иногда впадать в мечтательность, всего же больше — завидовать, завидовать, завидовать.

А Россию ответственной за Голодомор назначил путинизм при участии многомиллионного совка. Дёрнула его нелёгкая вскинуться на определение «геноцид» — определение, впервые прозвучавшее полсотни лет назад из уст учёного американца. Но бог с ним, с путинизмом, до него всё меньше дела даже его собственным подданным. Но как понимать партию русско-советской части Украины, обрушившуюся на Виктора Ющенко, который повторил и узаконил американское определение? Она не отрицала гибели миллионов, не снимала ответственности со сталинского политического режима, но... Бывают случаи, когда можно сто раз сказать «да», а люди всё равно услышат «нет», и ничего с этим не поделать. В массовом подсознании Партия конкретных пацанов (ПКП) — это партия, объявившая Голодомор как геноцид зловредной выдумкой «америкосов» и «бандеровцев». Почему она это сделала? Потому же, почему не принимает украинства, демократии, живёт по понятиям зоны и подворотни. Антикультура. Причём в самом точном смысле слова.

Культура — от слова культ. Культ — это особое почитание чего-то или кого-то. Отдельной личности, предков, Солнца, богов, Христа, Будды, Магомета... В сердцевине всякой культуры — нечто святое для данной группы людей. Антикультура же означает, что для её носителей нет ничего святого. Или так: антикультура — это культура люмпена. Люмпен же и на самой дорогой машине, и с миллиардами за кордоном — всё равно люмпен, мусор, шлак, отбросы общества. Людям культуры думать не столько о том, что он отчебучил вчера, сколько о том, чего от него можно ожидать завтра.

Анатолий Стреляный, Комментарии