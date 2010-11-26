На пешехода совершили наезд сразу два автомобиля
01:57, 26 ноября 2010Разное
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Трагедия на автотрассе Киев-Чоп
В Ровенской области на пешехода совершили наезд сразу два автомобиля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, это произошло на 375 км автотрассы Киев-Чоп.
Водитель автомобиля "DAF" (регистрация Польши) с полуприцепом допустил наезд на пешехода, приблизительно 35-40 лет. После наезда пешехода выбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд автомобиль "Citroen".
Вследствие ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Ведется следствие.
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