Роман Абрамович собрался на Луну
17:42, 20 апреля 2007Разное
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У богатых свои причуды
|Роман Абрамович. Фото Reuters/Yahoo!
О космических планах Р.Абрамовича сообщил в интервью британским СМИ российский космонавт Алексей Леонов. По словам А.Леонова, он говорил с Абрамовичем, и тот заявил, что очень хочет полететь.
Р.Абрамович занимает 16-ю строчку в списке самых богатых людей мира и лидирует в списке самых богатых людей России, имея в распоряжении 18,7 млрд долл.
Напомним также, что в 2005 г. Р.Абрамович был утвержден в качестве губернатора Чукотки на второй срок. Нынешние его полномочия в качестве руководителя региона заканчиваются в 2010 г.
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