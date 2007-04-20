Роман Абрамович собрался на Луну

Губернатор Чукотки Роман Абрамович планирует стать космическим туристом. Российский олигарх готов заплатить за путешествие 300 млн долл. За такую сумму Р.Абрамович хочет отправиться к Луне на космическом корабле "Союз".

О космических планах Р.Абрамовича сообщил в интервью британским СМИ российский космонавт Алексей Леонов. По словам А.Леонова, он говорил с Абрамовичем, и тот заявил, что очень хочет полететь.

Р.Абрамович занимает 16-ю строчку в списке самых богатых людей мира и лидирует в списке самых богатых людей России, имея в распоряжении 18,7 млрд долл.

Напомним также, что в 2005 г. Р.Абрамович был утвержден в качестве губернатора Чукотки на второй срок. Нынешние его полномочия в качестве руководителя региона заканчиваются в 2010 г.

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