Суд приговорил к 6 годам водителя, сбившего насмерть трех человек

Автозаводский районный суд Кременчуга приговорил водителя Леонида НЕФЕДОВИЧА, сбившего насмерть трех человек, к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня судья Виктор ГАФЯК зачитал приговор, срок лишения свободы в котором аналогичен тому, который назначил предыдущий суд.

Суд признал виновным Л.НЕФЕДОВИЧА в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти нескольких человек).

Доказательств наличия отягчающих обстоятельств (алкогольного опьянения) суд не нашёл.

По мнению суда, свидетели, которые говорили об алкогольном опьянении Л.НЕФЕДОВИЧА, давали противоречивые показания – не могли точно сказать, от кого они слышали запах – от Л.НЕФЕДОВИЧА или его пассажира. Объективные же доказательства состояния опьянения в деле отсутствуют.

С учётом наличия смягчающих обстоятельств (положительная характеристика подсудимого, признание вины, возмещение убытков, на попечении у него двое малолетних детей и мать, преступление по неосторожности он совершил впервые), суд применил статью 69 Уголовного кодекса, которая гласит, что срок лишения свободы не может быть большим, чем 2/3 максимально возможного. Т. е. при максимальном наказании, предусмотренном статьей в 10 лет, суд мог дать не больше, чем 6 лет и 6 месяцев, что он и сделал.

Срок лишения свободы считается со дня взятия водителя под стражу – с 5 апреля 2008 года. Приговор суда может быть обжалован в апелляционном суде в течение 15 дней.

Справка УНИАН. 5 апреля 2008 года автомобиль бизнесмена Л.НЕФЕДОВИЧА Porsche Cayenne в районе Дворца культуры «КрАЗ» разорвал на части трёх человек. В ходе судебного расследования Л.НЕФЕДОВИЧ признал себя виновным в ДТП, но отказался признавать, что был в состоянии алкогольного опьянения. К тому же суд не смог установить этот факт. Водителя посадили на 6 лет и 6 месяцев. Приговор был вынесен с учётом смягчающих обстоятельств – у подсудимого двое несовершеннолетних детей, и он признал свою вину. После этого прокуратура подала апелляционную жалобу – они просили дать подсудимому максимальный срок, предусмотренный Криминальным кодексом – 10 лет. После рассмотрения дела в апелляционном суде, оно направилось в Верховный Суд, который нашёл «недостатки», отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение.