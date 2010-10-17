Практика похищения невест должна быть искоренена, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Умыкание невест противоречит исламу, российскому законодательству и чеченским традициям", - заявил Р.Кадыров на совещании с участием руководителей министерств, ведомств, представителей правоохранительных структур, глав городских и районных муниципалитетов, а также духовенства.

Он отметил, что, согласно проведенному в средствах массовой информации опросу, жители республики поддерживают идею искоренения обычая.

"Любой житель республики выступает против данного обычая. Тем не менее случаи умыкания у нас происходят. Для окончательного решения данной проблемы потребуется некоторое время, но однозначно зло должно быть искоренено", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Глава республики отметил, что при похищениях девушек гибнут люди, возникают ссоры между семьями. При этом Р.Кадыров отметил, что персональную ответственность за недопущение подобных фактов возляжет на "милицейских начальников". "Если они не среагируют, лишатся своей работы", - сказал глава республики.