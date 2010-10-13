По просьбе Соцпартии в избирательном бюллетене не будет №13

В избирательном бюллетене на выборах в горсовет Севастополя в списках партий не будет значиться 13-й номер. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Валерий МЕДВЕДЕВ. По информации главы избиркома, такое решение принято на заседании комиссии, состоявшемся в ответ на обращение городской организации Социалистической партии Украины, которой по жребию и достался 13-й номер. Как сказал В.МЕДВЕДЕВ, «13-го номера просто не будет, за цифрой «12» сразу следует цифра «14» (у СПУ будет как раз 14-й номер). Председатель избиркома добавил, что перед своим заседанием комиссия обращалась за соответствующими разъяснениями в ЦИК, и получила «добро».

По информации В.МЕДВЕДЕВА, всего в бюллетени будет внесено 34 политические партии.

Что касается выборов по мажоритарной системе, то по 38 мажоритарным округам зарегистрировано 510 кандидатов в депутаты горсовета, сообщил В.МЕДВЕДЕВ.