Делегации Минобороны Индии показали, как модернизируют их самолеты

Министерство обороны Индии удовлетворено ходом выполнения контракта по ремонту и модернизации индийских самолетов на украинских предприятиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Укрспецэкспорт».

По информации пресс-службы, 3-7 октября в рамках выполнения контракта, заключенного между дочерним предприятием ГК «Укрспецэкспорт» Государственным хозрасчетным внешнеторговым предприятием «Спецтехноэкспорт» и Министерством обороны Республики Индия относительно продолжения ресурса, капитального ремонта и модернизации самолетов Ан-32 индийских ВВС, Украину посетила делегация, которую возглавлял секретарь Минобороны Индии Сатиш ЧАНДРА.

В ходе своего визита представители индийской делегации встретились с Генеральным директором ГК «Укрспецэкспорт» Дмитрием САЛАМАТИНЫМ. Во время встречи стороны обсудили состояние реализации проекта и перспективы расширения сотрудничества украинских предприятий с Минобороны Индии. Генеральный директор ГК «Укрспецэкспорт» подтвердил членам делегации, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и правительство Украины уделяют значительное внимание установлению более тесных взаимовыгодных торгово-экономических отношений между Украиной и Индией. Д.САЛАМАТИН также подчеркнул, что удачная реализация проекта по ремонту и модернизации парка самолетов Ан-32 индийских ВВС будет содействовать дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Возглавляемая С.ЧАНДРОЙ делегация также посетила предприятия, ответственные за ремонт и переоборудование самолетов индийских ВВС, – ГП «Антонов» и ГП «Завод 410 гражданской авиации». Представители делегации ознакомилась с выполнением работ на самолетах первой и второй партий, доставленных в Украину в 2010 году, и осмотрели первый из модернизованных самолетов, который проходит летные испытания.

Во время переговоров С.ЧАНДРЫ с руководством ГП «Антонов» и ГХВП «Спецтехноэкспорт» стороны согласовали позиции по ряду технических вопросов и проблем, которые возникают перед украинскими самолетостроителями в процессе выполнения контракта, отметили в ГП «Укрспецэкспорт».

По результатам визита стороны подписали протокол, в котором, в частности, подтвердили позитивное состояние реализации проекта, неизменность сроков возвращения первой партии модернизованных самолетов в Индию, а также намерение продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, подписание контракта на модернизацию 105 самолетов Ан-32 ВВС Индии состоялось 15 июня 2009 года. В соответствии с договоренностью, первые 40 самолетов будут модернизированы в Украине, а остальные 65 – на авиазаводе индийских ВВС BRD-1 в Канпури (Северная Индия). Общий срок реализации контракта составляет 5 лет.

4 марта 2010 года в аэропорт «Киев» прибыла первая партия из 5 самолетов Ан-32 ВВС Индии, на которых будут выполнены капитальный ремонт и модернизация. По желанию заказчика, устанавливается современное оборудование, что позволяет повысить безопасность полетов (украинского и зарубежного производства). В частности, оборудование предупреждения столкновения самолетов в воздухе, раннего предупреждения столкновения с землей, система спутниковой навигации, самолетные дальномеры, модернизированные радиовысотомеры, новый радиолокатор с двумя многофункциональными индикаторами, новое кислородное оборудование, улучшенные кресла экипажа. Всего устанавливается около 25 наименований оборудования.

После доработки будут проведены испытания с новоустановленным оборудованием, по итогам которых самолеты будут предъявлены индийскому заказчику.

На данном этапе два модернизированных самолета Ан-32 готовы к испытаниям.