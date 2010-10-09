На кресло мэра Симферополя претендуют 12 человек
Избирком раздал номера
Симферопольская городская избирательная комиссия зарегистрировала 12 кандидатов на должность мэра города. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщил председатель избиркома Вадим Соболевский.
В частности, по его словам, первым был зарегистрирован председатель Постоянной комиссии ВР АРК по промышленности, транспорту, связи, строительству и ТЭК Виктор Агеев (от Партии регионов), вторым – экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Владимир Баженов (от КПУ), третьим – временно неработающий Андрей Верба («Партия нового поколения Украины»), четвертым – директор фирмы «Бренд-РА» Александр Воструев (от «Народной власти»), пятым – временно неработающий Леонид Григорьев (от «Единого центра»).
Кроме того, под № 6 зарегистрирован юрист Жан Запрута (от партии «Родина»), под № 7 – председатель Постоянной комиссии ВР АРК по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан Ремзи Ильясов (от НРУ), восемь – журналист ООО «ТНК-Энерготранзит» Мария Кирпиченко (от партии «Реформы и порядок»), девятым – начальник жилищно-эксплуатационного управления № 6 ЖЭО Железнодорожного района Симферополя Андрей Кучерявый (Партия защитников Отечества), десятым – крымский депутат Лев Миримский (партия «Союз»), одиннадцатым – заместитель председателя политической партии «Русское единство» Дмитрий Полонский («Русское единство»), двенадцатым – учитель немецкого языка специализированной школы № 24 Марина Сухоребра (Партия промышленников и предпринимателей Украины).