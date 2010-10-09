На кресло мэра Симферополя претендуют 12 человек

Симферопольская городская избирательная комиссия зарегистрировала 12 кандидатов на должность мэра города. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщил председатель избиркома Вадим Соболевский.

В частности, по его словам, первым был зарегистрирован председатель Постоянной комиссии ВР АРК по промышленности, транспорту, связи, строительству и ТЭК Виктор Агеев (от Партии регионов), вторым – экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Владимир Баженов (от КПУ), третьим – временно неработающий Андрей Верба («Партия нового поколения Украины»), четвертым – директор фирмы «Бренд-РА» Александр Воструев (от «Народной власти»), пятым – временно неработающий Леонид Григорьев (от «Единого центра»).

Кроме того, под № 6 зарегистрирован юрист Жан Запрута (от партии «Родина»), под № 7 – председатель Постоянной комиссии ВР АРК по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан Ремзи Ильясов (от НРУ), восемь – журналист ООО «ТНК-Энерготранзит» Мария Кирпиченко (от партии «Реформы и порядок»), девятым – начальник жилищно-эксплуатационного управления № 6 ЖЭО Железнодорожного района Симферополя Андрей Кучерявый (Партия защитников Отечества), десятым – крымский депутат Лев Миримский (партия «Союз»), одиннадцатым – заместитель председателя политической партии «Русское единство» Дмитрий Полонский («Русское единство»), двенадцатым – учитель немецкого языка специализированной школы № 24 Марина Сухоребра (Партия промышленников и предпринимателей Украины).

КИА