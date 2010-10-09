Британец установил рекорд выигрыша в лотерею

Житель Великобритании выиграл рекордную сумму во время розыгрыша лотереи Euromillions, прошедшего в странах Западной Европы в пятницу, 8 октября. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News и компанию Camelot - оператора Euromillions на британской территории - победителю достанется около 113 миллионов фунтов.

По данным Camelot, это не только крупнейший джек-пот в истории Euromillions, но и самый большой выигрыш, когда-либо полученный в Великобритании по одному билету. Между тем, имя победителя пока неизвестно.

Agence France-Presse называет точную сумму выигрыша - 129 818 431 евро. Агентство отмечает, что предыдущий рекорд в Euromillions был поставлен в 2009 году: тогда жительница Испании выиграла более 126 миллионов евро.

Лотерея Euromillions разыгрывается между жителями Великобритании, Франции, Австрии, Бельгии, Люксембурга, Ирландии, Португалии и Швейцарии. AFP отмечает, что в розыгрыше принимают участие десятки миллионов человек.