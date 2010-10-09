Российскую балерину уволили из Венской оперы за эротику (фото)

Руководство Венской государственной оперы исключило из труппы российскую балерину Карину Саркисову - причиной увольнения послужила серия эротических фотографий артистки, опубликованных в одном из австрийских журналов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

По словам директора Венской оперы Доминика Мейера, танцовщицу предупреждали о возможных дисциплинарных мерах еще в мае, когда она снялась обнаженной для "Пентхауза". После того, как в австрийском журнале для мужчин Wiener в августе появился новый эротический фотосет Саркисовой, администрация одного из старейших в Европе театров приняла решение.

"Весь состав балетной труппы шокирован новыми снимками, появившимися в эротическом разделе. На обложке журнала написано: "Голая балерина - балет, каким ты его любишь", - рассказал Мейер агентству, добавив, что этот случай не имеет прецедентов в богатой истории театра.

Сама Саркисова через прессу заявила, что чувствует себя жертвой дискриминации. По данным агентства, Мейер в ближайшее время должен встретиться с балериной, чтобы выслушать ее объяснения.

Венская опера возникла в середине XVII века при дворе австрийских императоров. В разное время театром руководили Густав Малер, Рихард Штраус и Герберт фон Караян.