В Британии осуждены организаторы фиктивных браков
05:21, 29 сентября 2010Разное
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2 тыс. долларов за сделку
Суд в Манчестере признал виновными группу выходцев из Восточной Европы, которые обвинены в заключении фиктивных браков для получения Британского подданства.
Как сообщает Би-би-си, семеро бывших граждан Чехии и Словакии вступали в фиктивные браки с иммигрантами из Нигерии, Пакистана и Сирии, за что получали оплату более 2 тыс. долларов за каждую сделку.
Ранее в этом месяце один из священников англиканской церкви был осужден за помощь в совершении 360 фиктивных браков.
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