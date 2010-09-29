В Британии осуждены организаторы фиктивных браков

Суд в Манчестере признал виновными группу выходцев из Восточной Европы, которые обвинены в заключении фиктивных браков для получения Британского подданства.

Как сообщает Би-би-си, семеро бывших граждан Чехии и Словакии вступали в фиктивные браки с иммигрантами из Нигерии, Пакистана и Сирии, за что получали оплату более 2 тыс. долларов за каждую сделку.

Ранее в этом месяце один из священников англиканской церкви был осужден за помощь в совершении 360 фиктивных браков.