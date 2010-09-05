Самая длинная свадебная фата на 50 м длиннее прошлогодней

В Хмельницком участницы ежегодного фестиваля невест представили самую длинную в Украине свадебную фату – ее размер 157 метров.

Как передает корреспондент УНИАН, действо состоялось на "Аллее влюбленных" в областном центре. Здесь хмельничанки демонстрировали свадебные платья, изготовленные дизайнерами и портными Подолья. Каждой невесте организаторы вручили сертификат об участии в фестивале.

После этого прошел парад невест. Свыше полутора сотни девушек в свадебных платьях дефилировали Соборной и Проскуровской улицами к кинотеатру им. Тараса Шевченко.

Справка УНИАН. В 2009 году хмельницкие невесты демонстрировали фату 107-метровой длины.