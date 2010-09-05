Грузия осталась без электричества из-за пожара на свалке

Почти вся территория Грузии осталась без электричества, сообщает РИА Новости. Как сообщил агентству представитель компании "Государственная электросистема Грузии", причиной отключения света стал пожар на свалке в районе населенного пункта Ксани региона Мцхета Мтианети. Огонь повредил линии электропередач.

"На территории Ксани вспыхнувший пожар - предположительно на мусорной свалке - повредил высоковольтную линию электропередачи. Из-за повреждения произошел сбой в электросистеме страны, в связи с чем ограничение подачи электроэнергии происходит в масштабе всей страны", - заявил собеседник агентства.

Идет постепенное восстановление электроснабжения страны.

Аналогичная авария произошла совсем недавно, напоминает Лента.ру - 28 августа 2010 года, когда без света осталась столица Грузии Тбилиси. Тогда причиной отключения электричества стала авария на 500-киловольтной линии электропередачи "Картли-2". Энергоснабжение было восстановлено через несколько часов.