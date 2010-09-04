В Павлограде во время пожара в жилом доме погибли два человека

Вчера в Павлограде Днепропетровской области во время пожара в жилом доме погибли две человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, пожар произошел вчера в 1 час. 15 мин. в г. Павлограде на ул. Почтовая, 8, в двухэтажном 14-квартирном жилом доме. Огнем уничтожено домашнее имущество и перекрытие в квартирах на площади 302 кв. м. В 5 час. 10 мин. пятью отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.