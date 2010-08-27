К чему приведут евроинтеграционные переговоры, которые Украина намерена провести в Германии?

Известно, что 30 августа в Германии президент Украины Виктор Янукович встретится с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Согласно анонсам отечественного МИДа, темой их переговоров должна стать евроинтеграция Украины. Как высказался спикер МИД Олег Волошин, «мы надеемся, что Германия выступит сторонником членства Украины в ЕС. Ключевая цель – убедить немцев, что Украина – это актив для Европы».

И чем же собирается убеждать украинская сторона госпожу Ангелу, которая в гневе бывает далеко не «ангелоподобной»? Недопуском на территорию Украины ее личного советника, известного аналитика Нико Ланге, который посмел написать негативный для украинского лидера анализ ситуации в Украине и регулярно общаться с представителями оппозиции? Или, может, созданием визовых проблем для сотрудников немецких фондов, которые работают в Украине? (Об этом Меркель, по информации «Франкфуртер Альгемайне» обязательно напомнит Януковичу).

Не лишне, по-видимому, вспомнить, что в целом существуют вполне официальные и формализированные критерии вступления стран в Европейский Союз, которые получили название «Копенгагенских критериев». Именно в столице Дании они и были приняты в июне 1993 года на заседании Европейского совета в Копенгагене, а затем подтверждены в декабре 1995 года на заседании того же органа в Мадриде.

Критерии требуют, чтобы в государстве придерживались демократических принципов, принципов свободы и уважения прав человека, а также принципа правового государства (ст. 6, ст. 49 Договора о Европейском Союзе). Должно быть уважение к правам национальных меньшинств. Также необходима конкурентноспособная рыночная экономика и должны признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

А теперь, что называется, по пунктам.

«Соблюдение демократических принципов, принципов свободы и уважения прав человека»...

Здесь можем вспомнить антиконституционный метод формирования «коалиции тушек», дискриминационный закон о местных выборах, запланированная Банковой отмена так называемой политреформы решением ручного Конституционного суда, которое опять таки вопреки действующей Конституции вернет президенту полномочия Кучмы. Открытым остается вопрос, насколько отвечает Европейской хартии самоуправления намерение ликвидировать районные советы в Киеве и многих других областных центрах Украины.

Отдельных слов заслуживают сообщения о притеснениях свободы слова. Для Европы является беспрецедентной ситуация, когда руководитель спецслужбы (он же бизнесмен-миллиардер) контролирует крупнейший национальный телеканал страны. К тому же эта гламурная личность через суд пытается лишить частот вещания два практически последних телеканала, которые не поддаются пока еще цензуре и самоцензуре. Правоохранители устроили «маски-шоу» на крымской телерадиокомпании «Черноморская» и арестовали ее счета. А на днях исчезновение харьковского журналиста Василия Климентьева, который посмел написать о темных делах местной «региональной» власти, заставило вспомнить о так и не раскрытом до сих пор деле Гонгадзе.

Относительно притеснений свободы слова нынешнюю власть в последнее время предостерегали Международный республиканский и Национальный демократический институты США, депутат Европарламента Павел Коваль, международная организация «Репортеры без границ», посол Франции в Украине, авторитетная французская газета «Фигаро».

О «правах национальных меньшинств» как-то и говорить смешно, когда нынешнее правительство, а особенно Министерство образования и науки, активно проводит политику деукраинизации, сворачивания сферы функционирования государственного языка и национальной культуры. Притесняются неотъемлемые права «национального большинства», титульной нации государства.

«Правовое государство» после реформы судоустройства, проводимой властью, исчезнет в Украине как понятие, а вся судебная система через посредничество Высшего совета юстиции перейдет под полный контроль Банковой. Уже сегодня оппозиционных политиков активно садят в камеры, без особого соблюдения закона.

Никакая «конкурентноспособная рыночная экономика» в Украине не сформируется, если будет принят правительственный проект Налогового кодекса. Он просто убьет мелкий и средний бизнес, отдав его на растерзание произволу и без того практически всевластных коррупционеров налоговой. А на экспорте сырья и полуфабрикатов экономика и в дальнейшем будет находиться в полуживом состоянии. «Правила и стандарты ЕС» здесь будут существовать лишь на бумаге.

Благоволение новой украинской власти «целям политического, экономического и валютного союза» ЕС также вызывает большие сомнения после того, как был заключен «Харьковский пакт» между Януковичом и Медведевым и началась нескрываемая подготовка передачи ряда ключевых отраслей украинской экономики под контроль России. Скорее, прослеживается готовность к союзу не с Европой, а с Россией.

Чтобы продемонстрировать, что эти выводы не являются сугубо авторскими, позволю себе несколько цитат авторитетных западных аналитиков.

Известный британский политолог Эндрю Уилсон:

«Украина не ведет себя так, как центральноевропейское государство, она не выполняет копенгагенские критерии ЕС».

«Очевидно, что Янукович хочет перестроить мягкий авторитарный режим по образцу Путина в России».

Нико Ланге, председатель киевского представительства Фонда Конрада Аденауэра (Германия»):

«Достаточно посмотреть на частые встречи премьер-министров и президентов Украины и России и лишь один визит Януковича в Брюссель. Ясно, что нынешняя администрация сильно опирается на Россию».

«Что касается демократии, то можно констатировать – закон о местных выборах не является шагом к демократии. Идет дискуссия о свободе прессы, которая вызывает большую обеспокоенность в Европейском Союзе и Германии. Кроме того, можно вспомнить судебное преследование оппозиционеров и проблемы, с которыми приходится иметь дело иностранным неправительственным организациям».

«С немецкой точки зрения будет четко сказано, что экономическое сотрудничество связано с ценностями. Кто хочет сотрудничать с Германией, должен внедрять демократию и правовое государство в собственной стране».

...Интересно, как отреагирует госпожа Меркель на тему евроинтеграции Украины, которую хочет поднять украинская сторона? Можно предугадать, что ничем хорошим это не окончится. Нынешняя властная команда, кажется, приложила довольно много усилий, чтобы отдалить реальную перспективу этого процесса. И может нарваться на жесткие реплики немецкого руководства...

Николай Писарчук