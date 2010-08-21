Меркель припомнит Януковичу историю с Ланге?

Работа немецких фондов в Украине может осложниться, пишет газета Frankfurter Allgemeine в статье под заглавием «Киев раздражает фонды. Проблемы с визами у немецких представителей в Украине».

Как сообщает “Немецкая волна”,в статье в газетном номере от 20 августа, в частности, названы фонды имени Конрада Аденауэра, Фридриха Эберта и Фридриха Науманна, приближенные к политическим партиям ФРГ (ХДС, СДПН и ВДП соответственно). Эти негосударственные организации занимаются, как они сами это называют, «поддержкой политических и экономических преобразований», то есть организуют круглые столы, семинары, тренинги, проводят исследование.

До сих пор их представителям выдавали дипломатические визы. Эта практика была нелегальной, говорят украинские представители, на которых ссылается газета. Теперь немецким сотрудникам фондов, которые постоянно работают в Украине, якобы предлагается получать визы на 90 дней в каждом полугодии. Их можно продлевать, но это сложно, пишет Frankfurter Allgemeine.

Украинская власть отбрасывает возможность политического подтекста относительно визовых изменений для представителей немецких фондов в Украине. "МИД Украины и украинская власть в целом очень ценит вклад, который немецкие политические фонды и другие аналогичные структуры вносят в развитие украинской демократии и институтов гражданского общества", – заявил “Немецкой волне” директор Департамента информационной политики МИД Олег ВОЛОШИН. Он сказал, что правительство и дальше будет приветствовать деятельность этих фондов на украинской территории, и выразил уверенность в отсутствии в будущем каких-либо проблем.

"Если есть иногда какие-то технические моменты, в том числе и по визам и тому, что касается внутриукраинских правил, здесь нужно смотреть на каждую отдельную ситуацию и не искать политику в каждом маленьком пустяке", - сказал О.ВОЛОШИН.

Он напомнил, что еще во время инцидента вокруг председателя представительства Фонда Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ Президент Виктор ЯНУКОВИЧ отрицал намерения свертывания деятельности немецких фондов на территории Украины.

В свою очередь, удивление сообщениями о визовых изменениях для представителей немецких фондов выразил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА. Он отметил, что немецкие фонды за все время работы в Украине никогда не вмешивались во внутреннюю политику государства.

Между тем, поступила информация, что деятельность немецких политических фондов в Украине будет одной из тем переговоров между Федеральным канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ и Президентом Украины во время визита В.ЯНУКОВИЧА в Берлин 30 августа. Об этом пишет Frankfutre Allgemeine, и эту информацию “Немецкой волне” подтвердили источники в центральных бюро фондов. По информации “Немецкой волны”, в ведомстве канцлера прониклись проблемой преград в работе фондов еще после инцидента с задержанием представителя Н.ЛАНГЕ в аэропорту «Борисполь» в июне. Позже украинская власть объяснила это "угрозой вмешательства в дела, которые являются внутренней компетенцией Украины".

«Создавать трудности иностранным фондам, используя пробелы в законодательстве, – распространенная практика в постсоветских странах. С такими проблемами немецкие фонды в прошлые годы уже имели дело – начиная от Беларуси и России, заканчивая странами Центральной Азии. Но в Украине проблемы с визами у нас впервые», - сказал “Немецкой волне” собеседник в Берлине на условиях анонимности. От официальных комментариев в фондах отказываются.