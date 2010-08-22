В Черкассах после ремонта открыли Мост влюбленных
А замки пусть вешают рядом
В Черкассах после ремонта открыли Мост влюбленных в Парке 50-летия.
После ремонтных работ, которые продолжались больше месяца, состоялось его праздничное открытие, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома.
Первыми, кто взошел на обновленный мост, были молодожены. Вместе с руководителем КП «Дирекция парков» молодая пара перерезала праздничную ленту и поднялась на мост для празднования начала супружеской жизни.
Первые 20 влюбленных пар, которые посетили обновленный мост, имели возможность бесплатно сфотографироваться и сразу получить готовое фото.
За месяц ремонтных работ была полностью заменена деревянная часть моста, окрашен металлический каркас, установлены светильники в виде чаек.
Вскоре рядом с Мостом влюбленные будут установлены Дерево любви, на которое пары смогут вешать именные символы своей любви в виде замков.