В Черкассах после ремонта открыли Мост влюбленных в Парке 50-летия.

После ремонтных работ, которые продолжались больше месяца, состоялось его праздничное открытие, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома.

Первыми, кто взошел на обновленный мост, были молодожены. Вместе с руководителем КП «Дирекция парков» молодая пара перерезала праздничную ленту и поднялась на мост для празднования начала супружеской жизни.

Первые 20 влюбленных пар, которые посетили обновленный мост, имели возможность бесплатно сфотографироваться и сразу получить готовое фото.

За месяц ремонтных работ была полностью заменена деревянная часть моста, окрашен металлический каркас, установлены светильники в виде чаек.

Вскоре рядом с Мостом влюбленные будут установлены Дерево любви, на которое пары смогут вешать именные символы своей любви в виде замков.