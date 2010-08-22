Над цветочными вышивками три недели работали 300 мастеров

Сегодня в Киеве на территории Печерского ландшафтного парка торжественно открыли 55-ю ежегодную городскую выставку цветов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, выставку посетил и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ, который со сцены «Певчего поля» торжественно поздравил собравшихся с открытием выставки и с 19-ю годовщиной Независимости Украины.

«Сегодня на выставке меня больше всего поразили творческий потенциал и профессионализм людей, которые создавали цветочные композиции, ведь в каждой из них заложена глубокая национальная идея. Как по мне, идея эта – объединение Украины, ведь вышитый рушник символизирует подлинность и патриотический дух каждого из регионов государства», – поделился впечатлениями исполняющий обязанности мэра.

По словам генерального директора КО «Киевзеленстрой» Ярослава МАКАРЧУКА, над неповторимыми цветочными вышивками три недели работали 300 мастеров. За это время в каждой из композиций они высадили от 100 до 300 тысяч цветов. Для каждого узора использовано по полсотни сортов растений разных цветов. Средняя стоимость одной благоухающей композиции составляет 300 тысяч гривен. В целом на изготовление всех композиций нынешней выставки потрачено около 3 млн. грн.

«Выставка цветов – достаточно дорогостоящий проект, поэтому чтобы частично компенсировать районным предприятиям зеленых насаждений их затраты, было принято решение установить символическую плату за вход. Таким образом, все полученные от продажи билетов средства будут направлены на содержание и развитие зеленых зон города», – отметил А.ПОПОВ.

Изюминкой юбилейной выставки стал конкурс на лучшую цветочную композицию, призовой фонд которого составляет 300 тысяч гривен. Голосование среди участников будет происходить через книгу отзывов и предложений, где посетители будут оставлять свои впечатления о композициях, которые им больше всего понравились.

Нынешняя выставка цветов имеет название «Река вышивок». Каждый из участников выставки создал клумбу с цветочной скульптурой, опираясь на исторические традиции вышивания рушников разных регионов Украины в разные времена. На выставке можно увидеть скульптурную цветочную композицию в виде двух огромных ковров, на которых изображена сцена из жизни в украинском селе, или национальный праздничный Пасхальный стол, и даже свадебную композицию. Каждая из композиций отображает патриотизм и подлинность украинского народа.

Подведение итогов конкурса и награждения победителей состоится 24 августа. Кроме посетителей выставки, экспонаты будет оценивать специально созданная комиссия, в которую вошли квалифицированные специалисты из ландшафтного искусства.

Напомним, выставка цветов традиционно продлится до 1 сентября.