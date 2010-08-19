Наркоторговцев охраняли медведи (фото)

Полиция на западе Канады была вынуждена прервать на время облаву на подпольное производство марихуаны после того, как обнаружила, что посев охраняется медведями, сообщает Reuters.

Полицейские насчитали по меньшей мере 14 животных, которые, впрочем оказались неопасными для человека барибалами, что позволило полицейским продолжить операцию.

В результате рейда были арестованы два наркоторговца.