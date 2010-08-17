На Волыни опять облили краской памятник Ленину
02:01, 17 августа 2010Разное
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В прошлом году уже "красили"
Неизвестны злоумышленники в очередной раз поглумились над памятником Ленину в волынском райцентре Маневичи, сообщает Волынский информационный портал. На выходные ленинский монумент облили краской.
В прошлом году, напоминает портал, в канун годовщины Октябрьской революции памятник уже «красили».
Показательно, замечает ВИП, что памятник коммунистическому вождю стоит в районном центре Волыни, области, где зародилась УПА. Однако за годы независимости ни центральная, ни областная, ни районная, ни местная власть ничего не сделали для того, чтобы этот памятник демонтировать.
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