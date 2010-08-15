Шансон укрепляет культурные связи

В Севастополе проходит международный конкурсный фестиваль «Шансонъ у моря».

Как передает корреспондент УНИАН, его организаторы на пресс-конференции сообщили, что целями и задачами фестиваля являются развитие и укрепление культурных связей Украины с ближним и дальним зарубежьем, популяризация Севастополя как исторического и культурного центра Украины, выявление новых исполнителей и авторов, сохранение и развитие лучших традиций жанра.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Украины, а его организаторами являются Cевастопольская городская госадминистрация и клуб "Шансонъ у моря".

Сегодня, 15 августа, победители фестиваля "Шансонъ у моря" выступают на гала-концерте на площади Нахимова.