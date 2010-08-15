На гонках в США джип врезался в толпу зрителей
12:45, 15 августа 2010Разное
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8 человек погибли и 12 пострадали
На юге американского штата Калифорния по меньшей мере восемь человек погибли и 12 получили ранения в ходе гонки внедорожников.
Один из автомобилей, принимавших участие в ночной гонке по пустыне в 160 км от Лос-Анджелеса, въехал в толпу зрителей, передает Би-Би-Си.
В ходе ежегодных гонок под названием "Калифорния-200" 50 внедорожников должны преодолеть 80 километров по пересеченной местности.
На состязания съехались тысячи зрителей, которые наблюдали за происходящим, выстроившись вдоль практически ничем не отгороженной на некоторых участках трассы.
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