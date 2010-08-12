Мост Патона пройдет капитальный ремонт

И.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ с целью возобновления надежности и долговечности конструкций моста Патона подписал распоряжение о капитальном ремонте его тротуаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, согласно документу, работы по капитальному ремонту моста, которые начнутся в этом году, предусматривают: восстановление конструкций тротуаров, обустройство гидроизоляции и ремонт деформационных швов тротуаров, замену дорожной одежды на тротуарах, налаживание системы водоотвода. Завершить работы планируется в 2011 году.

Главным распорядителем средств определено Главное управление транспорта КГГА, заказчиком работ выступила КК «Киевавтодор».

На период проведения ремонтных работ сотрудниками столичной ГАИ будет усилен надзор за дорожным движением на отдельных участках моста Патона.