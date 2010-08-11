Киркорову присвоили звание почетного гражданина Ялты

Депутаты Ялтинского городского совета приняли решение о присвоении российскому певцу Филиппу КИРКОРОВУ звания почетного гражданина Ялты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе исполкома горсовета.

«Такое решение принято не случайно: осенью этого года в Ялте, в концертном зале «Юбилейный», состоится сотый концерт певца. Кроме того, свою творческую деятельность он начинал в Ялте, в «Юбилейном», в 1988 году, принимая участие в фестивале «Крымские зори». Филипп КИРКОРОВ - чуть ли не единственный известный певец, кто на свои концерты всегда бесплатно приглашает ялтинцев - ветеранов войны и труда, представителей общественных организаций», - говорится пресс-релизе.

Положение о присвоении звания почетного гражданина было учреждено в Ялте в 1964 году. С тех пор его удостоены 37 человек. В числе почетных граждан курортного города - певица София РОТАРУ и актер Михаил ПУГОВКИН.