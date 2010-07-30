Фальшивые фунты настолько хороши, что ходят как настоящие

На каждые 36 монет достоинством в один фунт стерлингов в Великобритании приходится одна фальшивая. Это самый высокий уровень подделок с момента начала хождения таких монет в стране, то есть с 1983 года, пишет Лента.ру со ссылкой на The Daily Telegraph. Годом ранее поддельной оказывалась только каждая сороковая монета, а в 2002 году - каждая сотая.

Эксперты, опрошенные изданием, не исключили, что Королевскому Монетному двору придется перевыпустить все монеты достоинством в 1 фунт. В противном случае, полагают они, потребители могут вовсе потерять уверенность в самой популярной монете в стране.

Аналогичные меры были вынуждены принять в 2004 году в ЮАР, где таксисты и продавцы отказывались принимать монеты достоинством в 5 ранд. На тот момент фальшивыми считались около 2 процентов от их общего количества, тогда как в Великобритании более 2,8 процента всех однофунтовых монет являются поддельными.

Ситуацию, впрочем, спасает то, что подделки настолько сложно отличить от настоящих денег, что обычные покупатели используют их наравне с обычными монетами.

В 2007 году, по данным Королевского Монетного двора, число фальшивых монет в один фунт достигло в Великобритании 30 миллионов штук.