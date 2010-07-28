Предлагаю пари на ящик коньяка

За все, уже почти 19 лет украинской независимости, армия никогда не была в орбите искреннего, реального, действенного беспокойства высшего руководства государства. Многочисленные обещания о реформах, оснащении современным оружием, обеспечении жильем военных, - ничего из этого не было решено ни одним Президентом – Верховным главнокомандующим, правительствами, коалициями, оппозициями, военными министрами вкупе с экспертами на государственных харчах...

В 2001 году тогдашний министр обороны Александр Кузьмук преположил, что в украинском правительстве работает бен Ладен. Так эмоционально оценил генерал армии "щедрые" предложения Кабмина профинансировать безопасность и оборону государства.

В 2008 году один из высокопоставленных руководителей Минобороны прямо заявил журналистам, возможно, не для печати, но: “На следующий год нам предложили полную “ж-пу”. Этого хватит на питание солдат, минимальную зарплату и коммунальные услуги”. Прогноз не сбылся: в тот бюджетный год деньги на питание проелись уже в октябре. Тогда заявили, что это министр обороны Ехануров нерационально закупал колбасу по 70 гривен и скармливал ее солдатам. Это потом опровергли.

Помню, как в 2004 году Янукович в свою первую премьерскую каденцию в Киеве на Сборах офицеров Вооруженных сил Украины торжественно заявил: мы решим жилищную проблему в армии за три года. Тогда на квартирном учете стояло около 48 тыс. военных, а по состоянию на 1 января 2010 – 45 тыс.

“Проблема обеспечения военнослужащих жильем - чрезвычайно болезненна для Министерства обороны Украины, а последствия мирового экономического кризиса еще больше обострили ее. Единственным источником финансирования жилищного строительства для военнослужащих Вооруженных сил Украины являются средства государственного бюджета, состояние поступления которых вызывает большую озабоченность”, - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны за 2009 год, но его можно переписывать из года в год без потери актуальности.

8 июля на заседании СНБО Верховный главнокомандующий “песочил” руководителей Минобороны и Генштаба за отсутствие инициативы и желания что-нибужь делать с этой многострадальной армией. Символично, что именно в те минуты, когда на СНБО звучали жесткие критические обвинения и решалась судьба министра обороны, нардепы от коалиции в угоду МВФ жали кнопки за правительственный закон об изменениях Госбюджета. В нем, помимо остального, Минобороны “кинули” больше всех среди ведомств: отсекли 2 млрд. 135 млн. – из мизерного бюджета, который, при всех победных предвыборных заявлениях и обещаниях Президента Януковича и его политической силы, хуже, или по крайней мере не лучше, чем у их “оранжевых” политических оппонентов, не так давно находившихся при власти и также дважды обещавших за 2 месяца перевести армию на контракт.

И Верховный главком данный закон с урезанным армейским бюджетом подписал.

На прошлой неделе межведомственная комиссия по вопросам проведения оборонного смотра с привлечением Министерства обороны и разных умных людей продолжала прорабатывать проект концепции развития Вооруженных сил на период до 2015 года.

“С целью обеспечения на соответствующем уровне подготовки войск и их жизнедеятельности правительство планирует увеличить расходы на содержание и развитие ВСУ в сентябре этого года в сумме 2,8 млрд. грн. ...По оценке Минобороны, пересмотр показателей расходов позволит привести численность Вооруженных сил до 150-160 тысяч (сегодня – до 200 тыс.). Это лишь некоторые шаги, которые в своей совокупности позволят Украине иметь воинские формирования лучшего мирового образца, кардинально изменить положение дел в украинской армии и в кратчайшие сроки улучшить финансовое и социальное положение военнослужащих ВСУ”, - заявлялось официально.

Оптимистам, кто во все это верит, – предлагаю пари на ящик коньяка и заявляю, что ничего такого не случится, по крайней мере в ближайшие 20-30 лет. Будут дальнейшие заявления о дальнейшем улучшении, все будут валить на предшественников, намечая перед собой очередную стратегическую цель изучить ситуацию, стабилизировать, заложить фундаменты для развития.

Проверить действенность таких “решительных” шагов можно уже сегодня. Как известно, по результатам апрельского заседания СНБО, также посвященного ситуации в Вооруженных силах, в начале июня Президент издал указ, которым поручил с 1 июля организовать бесплатное питание всех военнослужащих контрактной службы, – не выполняется; обеспечить полную компенсацию бесквартирным военным расходов на поднаем жилья – не выполняется, но обещается уже много лет; до конца года построить для армии 2000 новых квартир – никогда не будет выполнено; с 1 октября повысить должностные оклады всем офицерам – поживем-увидим. Также 4 июля Янукович заявил о своем решении повысить вдвое денежное обеспечение военным морякам и летчикам. Здесь также вопрос: а почему такая дискриминация представителей Сухопутных войск – танкистов, артиллеристов, саперов – или им где-то в Белокоровицком гарнизоне легче служится, чем в солнечном Крыму?..

По оценке экспертов, для выполнения этого указа и данных обещаний правительство Азарова должно будет где-то найти только в текущем году дополнительные 9-10 миллиардов.

Военные эксперты утверждают, что в ближайшей перспективе никто с Украиной воевать не собирается. Хоть одно утешение...

Антон Гусаров