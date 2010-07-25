В Пентагоне проводится расследование о детской порнографии

Расследование Министерства обороны США выявило ряд военнослужащих и военных подрядчиков, которые предположительно покупали и загружали на компьютеры детскую порнографию, сообщает Би-Би-Си.

В соответствии с информацией о деле, обнародованной Пентагоном, в нем фигурируют два сотрудника Национального управления военно-космической разведки и Агентства национальной безопасности – департаментов, чья работа связана с государственной тайной.

Газета Boston Globe сообщила, что более 30 государственных служащих стали объектами расследования.