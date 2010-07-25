Лужкова просят установить в Симферополе памятник Высоцкому

Участники схода граждан в Симферополе обращаются к мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ с просьбой помочь в установке памятника советскому поэту, барду и актеру Владимиру Высоцкому в административном центре Крыма.

"Обращаемся к Вам с просьбой о помощи в создании памятника Владимиру Высоцкому в Симферополе как символа неразрывной духовной связи между Москвой и Симферополем", - говорится в переданном УНИАН пресс-службой общественной организации "Русская община Крыма" обращении участников вчерашних памятных мероприятий, приуроченных к 30-летней годовщине со дня смерти барда.

В декабре 2007 года Симферопольский городской совет принял решение об установке в админцентре Крыма памятника В.Высоцкому.

В мае 2009-го на месте, где предполагается воздвигнуть памятник, установили закладной камень.

В декабре того же года симферопольские депутаты приняли решение о создании в зеленой зоне, где стоит закладной камень, сквера имени Высоцкого. Там будут проходить российско-украинские бардовские фестивали, концерты любителей авторской песни.

Проект памятника разработал скульптор Евгений ЯБЛОНСКИЙ и одобрил исполком горсовета, но у Симферополя сегодня "нет средств на его строительство", сообщила "Русская община".

"Установка в столице Крыма памятника Высоцкому - это наглядное подтверждение тому, что Москва, где родился и жил Владимир Семёнович, и Симферополь связаны между собой великой русской культурой, едиными духовными нитями, которые не могут быть разорваны никакими искусственно созданными границами между Россией и Крымом", - говорится в обращении к Ю.ЛУЖКОВУ.

Как сообщалось, мэр Москвы 24-25 июля находится с визитом в Крыму.