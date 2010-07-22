В Киеве мужчина прыгнул под поезд в метро
09:20, 22 июля 2010Разное
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Оказали помощь, в т.ч. психиатрическую
В Киеве мужчина получил незначительные травмы, прыгнув под поезд в метро.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 13.32 21 июля в Киевском метрополитене, на станции „Университет” Святошинско-Броварской линии под поезд, прибывающий на станцию, с платформы прыгнул мужчина 1968 года рождения.
Машинист электропоезда экстренно затормозил. Работники станции вытащили пострадавшего из-под поезда.
Мужчина с незначительными травмами госпитализировала медицинская бригада Киевской городской специализированной станции психиатрической помощи.
Движение поездов было возобновлено в 13.42.
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