В Киеве мужчина прыгнул под поезд в метро

09:20, 22 июля 2010
Разное
1860 0

Оказали помощь, в т.ч. психиатрическую

В Киеве мужчина получил незначительные травмы, прыгнув под поезд в метро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 13.32 21 июля в Киевском метрополитене, на станции „Университет” Святошинско-Броварской линии под поезд, прибывающий на станцию, с платформы прыгнул мужчина 1968 года рождения.

Машинист электропоезда экстренно затормозил. Работники станции вытащили пострадавшего из-под поезда.

Мужчина с незначительными травмами госпитализировала медицинская бригада Киевской городской специализированной станции психиатрической помощи.

Движение поездов было возобновлено в 13.42.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter