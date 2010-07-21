По Украине пройдут гонки на электромобилях
Организаторы «ZERO RACE» обсудили детали
По территории Украины пройдут гонки на электромобилях.
Представители организации «ZERO RACE» обсудили со специалистами Министерства охраны окружающей природной среды начало проекта «Гонки с нулевыми выбросами», который стартует 15 августа в Женеве и пройдет через 150 городов, включая Париж, Вену, Киев, Москву, Шанхай, Ванкувер, Сан-Франциско, Мехико и Мадрид, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.
Согласно сообщению, гонки на электрических автомобилях с нулевым выбросом (ZERO EMISSIONS RACE) должны обратить внимание человечества на новый, экологический транспорт, а также увеличить интерес общественности к использованию возобновляемых источников энергии для транспортных средств.
«Все участники должны выработать количество электроэнергии, эквивалентное их расходам на протяжении всей гонки, с использованием таких источников, как солнечная, ветровая и геотермальная энергия. Эта электроэнергия потом будет подана в сети Украины от каждой команды. Таким образом, конечным победителем гонок будет планета Земля», - сказала представитель информационного центра «Зеленое досье» Тамара МАЛЬКОВА.
В пробеге примут участие команды из Швейцарии, США, России, Китая, Испании, Германии, Австрии, Норвегии и Южной Кореи. Автомобили должны отвечать таким критериям: двигаться с помощью электродвигателя; иметь пробег не меньше 240 км при средней скорости 80 и выше км/час; преодолевать за сутки расстояние до 450 километров, заряжаться менее чем за 4 часа и вмещать, по меньшей мере, одного пассажира.
Это мероприятие планируется завершить за 80 дней (за исключением морских переходов).
Маршрут проляжет через страны Европы, в частности, Украину, Россию, а также Казахстан, Китай и Северную Америку и составит около 30 тысяч километров.
Нулевые гонки пройдут через 150 городов, включая Париж, Вену, Киев, Москву, Шанхай, Ванкувер, Сан-Франциско, Мехико и Мадрид. В каждом городе запланированы остановки на маршруте, там будут проводиться пресс-конференции и другие публичные мероприятия.
В конце ноября участники гонок посетят конференцию ООН в Канкуне (Мексика), посвященную изменениям климата.
В Киев участники гонок планируют приехать 1 сентября. По результатам гонок будут установлены победители в разных номинациях, а также общий победитель гонок.
“ZERO RACE”, по мнению ее организаторов, открывает новые возможности в сфере мировой экологической политики и нового мышления относительно мобильности, автомобилей и возобновляемых источников энергии.
*** Гонки с нулевыми выбросами “ZERO RACE” основаны по инициативе швейцарца Луи ПАЛМЕРА. Являются продолжением предыдущего проекта «Солнечное такси» (машины на солнечных батареях), которая привлекла внимание более 770 миллионов человек во всем мире.