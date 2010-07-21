По Украине пройдут гонки на электромобилях

По территории Украины пройдут гонки на электромобилях.

Представители организации «ZERO RACE» обсудили со специалистами Министерства охраны окружающей природной среды начало проекта «Гонки с нулевыми выбросами», который стартует 15 августа в Женеве и пройдет через 150 городов, включая Париж, Вену, Киев, Москву, Шанхай, Ванкувер, Сан-Франциско, Мехико и Мадрид, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, гонки на электрических автомобилях с нулевым выбросом (ZERO EMISSIONS RACE) должны обратить внимание человечества на новый, экологический транспорт, а также увеличить интерес общественности к использованию возобновляемых источников энергии для транспортных средств.

«Все участники должны выработать количество электроэнергии, эквивалентное их расходам на протяжении всей гонки, с использованием таких источников, как солнечная, ветровая и геотермальная энергия. Эта электроэнергия потом будет подана в сети Украины от каждой команды. Таким образом, конечным победителем гонок будет планета Земля», - сказала представитель информационного центра «Зеленое досье» Тамара МАЛЬКОВА.

В пробеге примут участие команды из Швейцарии, США, России, Китая, Испании, Германии, Австрии, Норвегии и Южной Кореи. Автомобили должны отвечать таким критериям: двигаться с помощью электродвигателя; иметь пробег не меньше 240 км при средней скорости 80 и выше км/час; преодолевать за сутки расстояние до 450 километров, заряжаться менее чем за 4 часа и вмещать, по меньшей мере, одного пассажира.

Это мероприятие планируется завершить за 80 дней (за исключением морских переходов).

Маршрут проляжет через страны Европы, в частности, Украину, Россию, а также Казахстан, Китай и Северную Америку и составит около 30 тысяч километров.

Нулевые гонки пройдут через 150 городов, включая Париж, Вену, Киев, Москву, Шанхай, Ванкувер, Сан-Франциско, Мехико и Мадрид. В каждом городе запланированы остановки на маршруте, там будут проводиться пресс-конференции и другие публичные мероприятия.

В конце ноября участники гонок посетят конференцию ООН в Канкуне (Мексика), посвященную изменениям климата.

В Киев участники гонок планируют приехать 1 сентября. По результатам гонок будут установлены победители в разных номинациях, а также общий победитель гонок.

“ZERO RACE”, по мнению ее организаторов, открывает новые возможности в сфере мировой экологической политики и нового мышления относительно мобильности, автомобилей и возобновляемых источников энергии.

*** Гонки с нулевыми выбросами “ZERO RACE” основаны по инициативе швейцарца Луи ПАЛМЕРА. Являются продолжением предыдущего проекта «Солнечное такси» (машины на солнечных батареях), которая привлекла внимание более 770 миллионов человек во всем мире.