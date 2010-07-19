В катастрофе на железной дороге в Индии погибли десятки людей

В результате столкновения поездов на железнодорожной станции в Индии погибли, по последним данным, 48 человек, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Как сообщил пресс-секретарь железнодорожной компании Анил Саксена (Anil Saxena), на данный момент из-под обломков поездов извлечены 48 тел погибших. Собеседник агентства подчеркнул, что число погибших может увеличиться, так как десятки пострадавших пока остаются в искореженных вагонах.

По данным полиции, которые приводит Associated Press, пока подтверждена гибель 38 человек. Десятки получили травмы.

Авария на железной дороге произошла рано утром в понедельник, 19 июля. Поезд, следовавший в Калькутту, на полном ходу врезался в стоявший на станции состав.

Причины ЧП пока не установлены. На месте аварии работают спасатели.