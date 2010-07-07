ГАИ Севастополя запретила эксплуатацию 116 автобусов

Сотрудниками отдела ГАИ УМВД Украины в городе Севастополе во время проведения операции «Автобус-2010» проверены все без исключений автохозяйства, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, осмотрено 1404 транспортных средства, из них 116 автобусов запретили эксплуатировать из-за выявленных технических неисправностей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ОГАИ города Севастополя.

В госавтоинспекции добавили, что время проведения комплекса профилактических мероприятий весь личный состав ГАИ Севастополя был нацелен на выявление и документирование нарушений ПДД в сфере предоставления услуг по перевозке пассажиров. Сотрудниками ГАИ с 1 по 30 июня было выявлено 629 нарушений водителями автобусов. Зафиксировано три случая управления автобусом в состоянии алкогольного опьянения, 7 случаев перевозки организованных групп детей без согласования с Госавтоинспекцией и необходимых документов для таких перевозок, составлено 138 административных материала на водителей за превышение допустимой скорости движения, 3 водителя управляли автобусами, не имея соответствующей водительской категории.