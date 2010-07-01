Андриевский: Верховная Рада опять поставила телегу впереди лошади

Постановление № 6592 может привести к тысячам исковых заявлений от представителей местной власти. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянсклй демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Постановлению Верховной Рады о назначении дежурных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году должны были предшествовать изменения в Конституции. Причем, согласно с Основным законом, эти изменения должны были быть проголосованы на двух очередных сессиях. И только после этого можно было назначить дату местных выборов», - отметил политик.

По его мнению, тысячи депутатов местных органов власти получили полномочия и были избраны после 25 мая 2006, то есть после того, как изменения в Конституцию, по которым каденции местных депутатов составляют пять лет, вступили в действие.

«Поэтому те представители местных органов власти, которых безосновательно отправили на выборы, могут смело подавать в суд и обжаловать решение Верховной Рады», - отметил Дмитрий Андриевский

Кроме того, по словам депутата, это постановление не решает главной проблемы нынешнего местного самоуправления – разных сроков полномочий советов и председателей соответствующих местных органов власти.