В Одесском порту задержали судно с более чем 150 килограммами кокаина

В результате длительной спецоперации, которую проводила Служба безопасности Украины совместно с Администрацией по борьбе с наркотиками США (DЕА, Варшавский офис) и Государственной таможенной службой Украины, ликвидирован транснациональный канал контрабанды тяжелых наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, 29 июня во время усиленного таможенного досмотра судна, которое прибыло из Чили в Одесский морской порт, правоохранители обнаружили 152 кг кокаина. Наркотический груз был спрятан в специально оборудованных тайниках внутри 200 палубных досок.

Согласно заявленным для таможенного оформления документам, контейнер с досками в количестве 8,7 тыс. шт. общим весом 2,3 тонны перемещался из Боливии в адрес одного из украинских обществ.

Во время досмотра с помощью передвижного рентген-аппарата было установлено, что внутри досок находятся полиэтиленовые брикеты с порошковидным веществом белого цвета.

Все изъято 572 брикета (около 265 граммов каждый) общим весом 152 кг. Это - наибольшая партия кокаина, изъятая украинскими правоохранителями за последние 12 лет.

Экспресс-анализ обнаруженного вещества дал положительный результат на кокаин.

Сейчас принимаются меры, направленные на документирование и привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к организации и совершению контрабанды наркотических средств.