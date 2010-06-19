В Стаханове готовятся к 75-летию стахановского движения

В рамках подготовки к празднованию 75-летия стахановского движения в Стаханове Луганской области начаты ремонтно-реставрационные работы на основных объектах, которые будут задействованы во время проведения праздника 28 августа 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Стахановского городского совета.

На сегодняшний день ведутся работы по ремонту фасада Дворца культуры им. Горького, а также по реставрации выставочных залов историко-художественного музея.

В ближайшее время начнется ремонт фасада плавательного бассейна "Дельфин": будут заменены оконные витражи в спортивном зале бассейна.

Подходят к завершению работы по ремонту и частичной замене гранитного обрамления вокруг памятника А.Г.Стаханову и одноименной площади.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий запланировано проведение ремонтных работ домов и учреждений по ул. Ленина, благоустройство городских территорий, ремонт подъездных дорог к городу и асфальтового покрытия.

К 75-летию стахановского движения в Луганской области началась трудовая вахта, в которой принимают участие горняки всех угольных предприятий области. Она продлится до августа.

Справка УНИАН. 31 августа 1935 года забойщик шахты "Центральная - Ирмино" Алексей Стаханов установил мировой рекорд, добыв за одну смену 102 тонны угля (10% добычи всей шахты за смену). В 1947 году по случаю этого события и был учрежден праздник - День шахтера.