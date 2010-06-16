Россия в который раз заговорила о «едином народе». Опять наступают на те же грабли?

Прочитал только что завяление посла РФ Зурабова о том, что мы, украинцы и россияне, – это «единый народ». Что это? Как по мне – очередная попытка Москвы выдать желаемое за действительное. Очередное проявление шовинизма, «запакованное» в мягкие слова о желании, чтобы украинская общественность услышала позицию России.

Знаете, почему для российской пропагандистской машины в последние годы такой важной стала тема «борьбы с переписчиками истории»? Потому что впервые за много веков в Украине стали писать и говорить о настоящей, а не охаянной и действительно переписанной московскими «учеными» и их малоросскими последователями истории как Украины, так и России.

По всему видать, что тема «единства» все больше тревожит Москву. Почему? Потому что еще немного и развалится как карточный домик тезис о едином славянском корне (потому что такого никогда в действительности и не было), а как следствие – все эти лицемерные тезисы о «братстве», «стратегическом партнерстве» и других фантазиях прошлых и современных демагогов.

Очень уже «по-братски» выглядит, например, сожжение Киева еще задолго до монголо-татар Боголюбским, резня, устроенная в том же Киеве разбойниками Муравьева или террор пещерного шовиниста и украинофоба Деникина. Вспомним также Батурин, Круты или любой украинский район времен Голодомора. От такого и другого «братства» Украина потеряла миллионы своих сыновей и дочерей. Очень «стратегически» и «по-партнерски» не выполнять взятые на себя обязательства еще со времен Переяславского соглашения или выступать «гарантом нашей безопасности», строя дамбы возле Тузлы или перекрывая газовые краны.

Известно, что господин М.Зурабов имеет к исторической науке довольно далекое отношение. Поэтому ему стоит быть дважды осторожным: и как неспециалисту, и, особенно, как послу. Эту тему лучше было бы исследовать ученым. Для этого, правда, российской власти уже давно следует открыть все до сих пор засекреченные архивы, позволить научным работникам работать в них, вернуть (хотя бы в копиях) то, что было вывезено из многих стран, в первую очередь Украины. Чтобы говорить о правдивых фактах, а не поросших мхом выдумках об «общей истории»... Чтобы анализировать работы не придворных екатерининских и других шовинистических и совковых писак, а в том числе и российских авторов, которые имели смелость говорить правду. Почитайте, в частности, Лизлова, Уварова, Шахматова.

О каком «единстве» идет речь?!

Слава богу, есть и в сегодняшней России исследователи, которые опираются на исторические реалии, а не на научную пену шовинизма.

Все хорошо помнят, что Советский Союз успешно развалился после того, как Москва на весь мир провозгласила создание «новой исторической общности – советского народа». Ну сколько же можно обманывать других, а главное – самих себя? Неужели опять потянуло на те же грабли? Учите историю. Настоящую историю.

Уже слышал мнение, что это, мол, оговорка посла. Нет, это совсем не оговорка. Это поиски спасения. Посмотрите: славянское население России катастрофически уменьшается. Прогнозы не только неутешительные, но и просто угрожающие. Жить и дальше на нефти и газе не выйдет. Нужно искать какой-то выход. Вот и предлагают объединение России, Украины и Беларуси, чтобы в очередной раз на средства украинцев решить свои проблемы. Предлагают даже столицу в Киеве, чтобы только сохранить это позорное «подобие» империи. Вот и запускают опять в обращение старую басню.

Однако нужно раз и навсегда запомнить: не было, нет и никогда не будет этого «единого народа». И нельзя все время жить иллюзиями, что, мол, правда спрятана навсегда. Она пробьется и через века, и через все спецхраны. Нельзя так нагло обманывать всех, нельзя так бесстыже присваивать чужую историю и культуру. Тем более – делать это официальному лицу. Впрочем, удивляться этому не следует – такова там политическая традиция. Интересно другое: отреагирует ли на это теперешняя украинская власть? Или в который раз проглотит? «По-братски».

Владимир Огрызко