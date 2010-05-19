Кивалов: в Украине давно образовался «кружок» руководства судебной системы

Эксперты считают, что с принятием закона, расширяющего права Высшего административного суда Украины и Высшего совета юстиции, Украина получила механизм борьбы с коррупцией в судебной системе.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса о значении данного закона для судебной системы Украины и последствиях его принятия, проведенного Институтом Горшенина.

В институте напоминают, что 14 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы о недопущении злоупотреблений правом на обжалование». Этим законом, в частности, существенно расширяются права Высшего административного суда Украины, а также Высшего совета юстиции.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО отметил, что ситуация в украинском судопроизводстве сложилась таким образом, что иногда доходило до абсурда. «Многие вопросы, которые касались общегосударственной политики, политики на уровне Президента, Верховной Рады и так далее, могли быть опротестованы через любой районный суд», - отметил эксперт. По словам К.БОНДАРЕНКО, сегодня ситуация изменилась, поскольку принят закон, который регулирует отношения внутри судебной ветви власти. «Фактически, мы столкнулись с первым шагом на пути к целенаправленной и системной реформе судебной власти. Поэтому я думаю, что закон действительно своевременный. Он абсолютно в духе того тезиса, который в последнее время высказывается: демократия – это, в первую очередь, порядок», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Народный депутат Украины от БЮТ, один из авторов закона Валерий ПИСАРЕНКО считает, что данный закон в первую очередь направлен на то, чтобы начать процесс борьбы с коррупцией, который в последние годы был, фактически, заблокирован в стране из-за того, что не работала система привлечения судей к ответственности. «Убраны те механизмы, которые блокировали привлечение людей к ответственности», - отметил депутат. В.ПИСАРЕНКО привел пример, в соответствии с новым законом ВСЮ сегодня, даже если судья скрывается от того, чтобы попасть на заседание, может, после повторной неявки, рассматривать дело о привлечении к ответственности судьи при его отсутствии. Также новый закон предусматривает, что на сегодняшний день ВСЮ будет изымать для проверки не оригиналы дела, чем часто блокировалось его рассмотрение, а только копии. Кроме того, по его словам, очень распространенными были случаи, когда решениями каких-то местных, отдаленных районных судов блокировалась деятельность парламента либо Президента. «Сегодня это переведено в исключительную подсудность ВАСУ, где будет действовать палата, которая будет рассматривать споры по отношению к Президенту, парламенту и ВСЮ», - сказал В.ПИСАРЕНКО. По его мнению, благодаря подписанному Президентом закону, судебная система Украины сегодня получила тот механизм, который позволит очищать ее от коррумпированных судей.

Юрист Сергей ВЛАСЕНКО отметил, что в результате принятия закона будет более эффективно осуществляться процедура привлечения судей к административной ответственности, в том числе и путем принятия решения об их отставке или снятии с должности. И здесь, по его мнению, огромная роль ВСЮ. Его полномочия по этому вопросу формально расширяются, поскольку единственным судебным органом, куда можно обжаловать решения ВСЮ, будет являться Высший админсуд, решение которого будет окончательным. «И здесь, конечно же, очень важно, чтоб ВСЮ не продолжал быть политическим органом. Потому что, на сегодняшний день, мой анализ состава Высшего совета юстиции говорит о том, что в нем находится абсолютно четкое, подавляющее большинство людей, которые в своей работе ориентируются на позицию Президента. И, соответственно, они получают механизм, при котором, образно говоря, в течение трех недель можно любого судью в Украине лишить должности», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Председатель Высшего совета юстиции Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО в первую очередь обратил внимание на изъяны судебной системы Украины. «Разве нынешний порядок рассмотрения и результаты рассмотрения дел устраивают общество? 90% граждан Украины не доверяют судебной системе. Платят сегодня не только за незаконные, а и за законные решения. Мы столкнулись с тем, что процедура защиты нарушенных прав граждан со стороны государства чрезвычайно сложная. Фактически от точки, когда возникла проблема, до точки разрешения проходят годы», - сказал он. По мнению В.КОЛЕСНИЧЕНКО, следующим шагом должно стать создание механизмов отмены решений ВАСУ, в исключительных случаях. «Мы должны создать такой механизм, что ошибка, допущенная коллегией, судебной палатой ВАСУ должна быть устранена. Произнося «А» нужно произносить «Б». Надо предоставить возможность, по исключительным обстоятельствам, изменять решение ВАСУ или отменять его. Потому что может быть, теоретически, допущена ошибка», - считает он.

Также, по его мнению, необходимо со всей ответственностью подойти к формированию состава судей ВАСУ. «Сформировать в Высшем административном суде самых авторитетных, самых достойных, самых уважаемых людей. Естественно, должен быть и публичный контроль», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО и добавил: «Главное, чтобы мы не забыли, что мы хотим: мы хотим, чтобы власть действовала в рамках закона, и граждане понимали, что будет только по закону».

Народный депутат Украины от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ отметил, что принятие подобных законов – это первоочередные меры, которых, по его мнению, уже будет достаточно, чтобы в самое ближайшее время работа украинских судов заметно улучшилась. «Можно предвидеть, что наши оппоненты вновь прибегнут к обструкции, настаивая на «глубоком», «всестороннем» и так далее обсуждении всех положений реформы. Но ведь такое обсуждение велось на различных уровнях несколько лет. Исписаны горы бумаги, выданы многочисленные рекомендации. К сожалению, в Украине давно образовался «кружок» из руководителей судебной системы, связывающий свое личное будущее и благополучие с ныне действующим законодательством: устаревшим, изобилующим пробелами и часто способствующим коррупции», - сказал С.КИВАЛОВ.

***Исследования Института Горшенина показывают, что украинцы считают суды наиболее коррумпированными органами власти. Большинство граждан Украины (61,9%) уверены, что решение суда можно купить за деньги, а 42,1% считают, что добиться правды в суде можно, только купив решение суда.