Украинцы, определитесь, с кем вы - с нами, русскими, или против нас

Мы в России не боимся НАТО и США... Мы их уважаем... как противника. И я прекрасно понимаю желание рядового украинца и русского, просто жить самостоятельно и независимо, в своем собственном суверенитете от всех.

Но сейчас не будет такого - отгородил свой огородик и возделывай его спокойно - не дадут. Задавят. Времена нынче такие - глобализация. Хочешь, не хочешь, а придется примкнуть к какому-либо союзу.

И тут два варианта для Украины - Россия или НАТО. Вот, собственно, и вся дилемма. И все это прекрасно понимают. Только вот вопрос - кто кому нужен и на каких условиях.

Украина России интересна как стратегический партнер, а также для миграции рабочей силы в обе стороны. Не даром ведь уже полтора года как у нас смягчились правила регистрации иностранных граждан (с трех дней до трех месяцев можно находится без регистрации). Интересна Украина России как производитель многих групп товаров - на первом месте пищевая промышленность. Интересны тем, что менталитеты уж очень похожи. И мысли о будущем и о настоящем у нас одни (у меня много друзей в Киеве).

А теперь представьте отношения ЕС+НАТО и Украины. НАТО - понятно, расширение на восток. Сокращается время подлета ракет до Москвы и так далее.

А ЕС? Ждут ли итальянцы ремонтников из Хмельницкого?! Кому здесь за углом евроремонт недорого?! и т.п. Как вы думаете? Ждут ли немцы товары из Украины? Да те же немцы инвестируют громадные средства в развитие импорта своих продуктов в Россию. Т.е. экспорта из Германии, а не импорта в нее - и уж никак не из Украины.

Вы критикуете нас, что, дескать, мы знаем лучше, как Украине жить. Это не так, мы прекрасно представляем, как нам будет жить вместе, и делаем вам одно и то же предложение с момента развала Союза. Вас оно не устраивает, и вы отказываетесь на протяжении многих лет.

Хорошо.

Но и другого предложения у вас нет. Ведь ЕС не зовет Украину! Это Украина, точнее Президент, хочет в ЕС! А ЕС только и отпирается от вас - какие же еще условия придумать, чтоб вы соответствовали...

А теперь встаньте на позицию россиян - вы инвестируете громадные деньги в страну, которая все время обещает вам совет да любовь - и никакого толка. Только обещания. Более того, эта страна стремиться примкнуть к самому заклятому твоему врагу. Каковы действия России? Так вот, мои ощущения - просто большая человеческая обида.

Вы определитесь - с нами или против нас. Да, именно против, потому что при глобализации нейтралитет не сохранить, это точно! Так что выбирайте - или с нами как надежный и равный партнер, или в ЕС - там вам они сами расскажут, на каких правах вы будете. Вот только помните, что легко войти в НАТО, а засобираетесь выйти - война.

И еще - по поводу Путина. Вы знаете, а я им доволен и горжусь! Это первый Президент у нас, которого действительно уважают. И написать про него можно, что угодно... и крикнуть на красной площади, что он дурак... Если не матом - то вас и не заберут вовсе (в тюрьму. – УНИАН). Если бы вы жили в РФ при Ельцине и при Путине - вам было бы с чем сравнивать. При Ельцине бюрократии было в три раза больше, да такой, что вопросы просто не решались. Сейчас лучше... бюрократия есть, но вопросы решаются и есть рычаги давления на тот или иной орган власти.

Я три года подряд встречаю новый год в Киеве с друзьями. И постоянно слушаю Путина по телевизору вначале (1 час вперед) и позже - Президента Украины. Так вот, все три раза я видел одно и тоже - никто Президента Украины не слушал, а только плевались на то, что он говорит. И гимн из киевлян никто не знает и особо слушать не хочет, а между тем, это умные и успешные люди (я про друзей).

И на вопрос (который звучал в рубрике МНЕНИЕ. – УНИАН) "Что мешает России полюбить своих “братьев” - отвечу, любовь - это святое и доброе чувство, когда без измен и в обе стороны.

Александр, г. Москва