Сегодня в Одессе сгорел автомобиль, перевозивший заключенных.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины в Одесской области, прибывший по вызову через несколько минут после вспышки двигателя пожарный расчет оперативно потушил огонь.

По данным МЧС, «никто не пострадал. Специалисты предполагают, что пожар мог быть вызван возгоранием электропроводки. Самим бойцам внутренних войск потушить огонь не удалось». Обгоревший «автозак» вывезен эвакуатором с места происшествия.

Между тем, свидетели происшествия утверждают, что в фургоне находились двое конвоиров и несколько заключенных, которых после возгорания быстро пересадили в подъехавший милицейский автомобиль.