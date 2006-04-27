Самая красивая женщина мира (фото)

Красота – понятие субъективное. Очередным подтверждением этого стали результаты голосования за самую красивую женщину мира. Читатели американского журнала People решили, что этого звания без всяких сомнений заслуживает их соотечественница Анджелина Джоли. Патриотизм проявили и британские мужчины - читатели журнала FHM пришли к выводу, что "красавица номер один" - это уж никак не американка, а их соотечественница Кира Найтли.

Журнал FHM решил выяснить, кого считают красивыми и сексуальными именно британские мужчины. 21-летняя киноактриса завоевала сердца читателей FHM. В борьбе за это звание ей удалось обойти модель Кили Хэйзел и киноактрису Скарлет Йоханссон, которые заняли второе и третье места, соответственно, сообщает Reuters.

Четвертое место, по мнению двух миллионов британцев, принимавших участие в голосовании, досталось Анджелине Джоли. Несколько миллионов американцев, участвовавших в аналогичном голосовании по другую сторону океана, вряд ли бы одобрили решение поставить Джоли лишь на четвертое место.

Читатели журнала People, выбиравшие самых красивых людей планеты, не смогли устоять перед обаянием 30-летней Джоли, которая не только снимается в кино, но и активно участвует в благотворительном движении, а к тому же является подругой неотразимого Брэда Питта, усыновила двух приемных детей и ожидает рождения своего собственного. Джоли была названа самой красивой женщиной года, а ее союз с Питтом был назван самой красивой парой мира, сообщает AP.

Кроме Джоли в список 50 самых красивых людей планеты по американской версии попали также Халли Берри, Джулия Робертс, Джордж Клуни, Скарлет Йоханссон. А вот Найтли в американский список не попала. Возможно, американцы просто не знают о ее существовании.

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