В Киеве маршрутка столкнулась с БМВ и перевернулась: есть жертвы

В Киеве в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на проспекте Победы, при участии маршрутного такси и легкового автомобиля БМВ, по предварительным данным, погиб водитель легковушки и пострадали 5 пассажиров микроавтобуса.

Как сообщили УНИАН в столичной ГАИ, авария произошла в субботу в 18:00. Известно, что в результате столкновения маршрутка опрокинулась.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Также устанавливается, кто из водителей был виноват в ДТП.