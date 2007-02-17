Ивано-Франковская НСНУ предлагает отметить на госуровне годовщину УПА

Ивано-Франковская областная организация политической партии «Народный Союз Наша Украина» инициирует отметить на государственном уровне 65-годовщину со дня создания Украинской повстанческой армии. Такое обращение сегодня приняли участники отчетно-выборной конференции областной организации к Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в документе говорится, что 14 октября 2007 года исполняется 65 лет со дня создания УПА.

«В 1942 году лучшие сыновья и дочери нашего народа объединились в стремлении отстоять свободу и независимость своего государства против оккупантов, которые терзали Украину с запада и Востока, - отмечается в обращении. - Однако Верховная Рада до сих пор никак не может признать воинов ОУН-УПА воюющей стороной во второй мировой войне. Никакие предложения от депутатов патриотических сил не принимаются и по сути не рассматриваются».

Делегаты отчетно-выборной конференции требуют от Верховной Рады «немедленно внести в повестку дня и принять на сессии закон, проект которого подан правительством Юрия ЕХАНУРОВА «О социальной защите участников национально-освободительного движения 1939-1956 годов за получение Украиной своей независимости, что его в ныне действующий Кабинет министров отзывал без каких-либо причин. А также поддержать проект постановления, внесенный депутатом от «Нашей Украины» Вячеславом КИРИЛЕНКО «О праздновании 100-летия со дня рождения Романа Шухевича».

В работе отчетно-выборной конференции приняли участие 401 делегат.

Председателем областной организации партии переизбран народный депутат Украины Зиновий ШКУТЯК. Также был избран совет партии из 52 членов и делегатов на 4-й съезд партии НСНУ.

По информации З.ШКУТЯКА, в настоящее время областная организация насчитывает 10270 членов и на территории области работает 769 первичных ячеек.