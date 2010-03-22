«Мерседес» вылетел на остановку и насмерть сбил двух человек

В Кировограде 29-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» не справился с управлением и насмерть сбил двух пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в области, работники которого вовлекались в ликвидацию следствий аварии.

По информации пресс-службы УГАИ в Кировоградской области, ДТП произошло 20 марта. Водитель «Мерседеса» не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, выехал за пределы дороги, совершил наезд на двух пешеходов, после чего авто перевернулось. В итоге пешеходы погибли на месте происшествия (женщина 1947 г.р., мужчина 1978 г.р.).

20-летний пассажир автомобиля получил многочисленные травмы и был доставлен в реанимационное отделение Кировоградской областной больницы.

Причины ДТП выясняются.